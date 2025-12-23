Poste Italiane, quest’anno, ha acceso le luci della festa attraverso un messaggio di auguri che abbraccia il passato con la modernità. Gli affetti presenti e quelli ormai lontani in unico luogo: l’amore

Il Natale è il momento in cui le incertezze trovano pace. L’attesa del Natale aiuta a crescere, a credere in qualcosa di bello. Il Natale aiuta a ricominciare da qualcosa, da qualcuno.

Poste Italiane, quest’anno, ha acceso le luci del Natale attraverso un messaggio di auguri che abbraccia il passato con la modernità. Gli affetti presenti e quelli ormai lontani in unico luogo: l’amore.

Amore che, in una società liquida e costellata da ritmi frenetici come quella odierna, appare un’utopia. Amore che aiuta a non crollare all’abitudine, alla rassegnazione di una quotidianità fredda.

Il Natale è amore. Questo vuole comunicare il messaggio di Poste Italiane.

Partendo dalla gentilezza di un bambino che, sulle note della "Sera dei miracoli" di Lucio Dalla, compone il dono del Natale per il Nonno lontano. Il Nonno che accede in lui la magia della famiglia, dell’entusiasmo, della vita nel giorno di Natale.

Il Natale che guida la passeggiata tra luci e fiocchi di neve del bambino con i suoi genitori. La calma e il sorriso dell’operatrice postale che ringrazia "Filippo" per essere un’anima gentile.

Perché il Natale, nella sua essenza, insegna che la vera ricchezza non è il denaro, gli averi materiali, la corsa al regalo più bello, ma il dono di una candela nel cuore delle persone.

Una candela accesa che unisce chi è solo, chi lotta nel silenzio, chi ha solo una briciola di pane, chi ha un sogno immaginario, chi non ha mai smesso di amare.

Perché il Natale, quello vero, è sapere ascoltare la voce dell’amore.