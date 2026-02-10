Ad essere interessata l’intera fascia costiera tirrenica. Previsti forte vento, mareggiate e possibili fenomeni di erosione costiera. Chiesto ai Comuni di verificare le procedure organizzative e operative

Il dipartimento di Protezione civile ha diramato un messaggio di pre-allerta ai comuni della fascia tirrenica calabrese in previsione del peggioramento delle condizioni metereologiche attese per la giornata di giovedì. In particolare, secondo i dati forniti dai modelli previsionali, i tratti costieri saranno interessati da forte vento, mareggiate e possibili fenomeni di erosione costiera.

Il peggioramento delle condizioni climatiche è previsto per il pomeriggio di giovedì fino alla mattinata di venerdì, interessata dal maltempo l’intera fascia costiera tirrenica. Nel messaggio di pre-allerta la Prociv ha chiesto ai comuni di verificare le procedure organizzative e operative previste nei piani di protezione civile.

Sulla base di questa richiesta le amministrazioni locali dovranno adottare specifiche ordinanze valutando eventuali situazioni di pericolo per la popolazione.