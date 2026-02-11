Il maltempo colpirà in particolare la fascia tirrenica. In vista del peggioramento alcuni sindaci hanno deciso di firmare l’ordinanza per sospendere le lezioni nella giornata di domani, giovedì 12 febbraio
Nuovo ciclone in arrivo, stavolta sul Tirreno, e nuova allerta meteo diramata per la giornata di domani. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, l’allerta sarà arancione lungo tutta la fascia tirrenica e gialla lungo quella jonica. Sono attese intense piogge, che già da oggi stanno interessando l’intera Calabria, e venti di burrasca che provocheranno anche violente mareggiate.
In considerazione di tutto ciò, alcuni sindaci stanno pensando alla chiusura delle scuole anche al fine di limitare gli spostamenti per prevenire possibili situazioni di pericolo.
Di seguito l’elenco dei comuni calabresi in cui le scuole saranno chiuse nella giornata di domani, giovedì 12 febbraio.
- Altomonte
- Amantea (chiuse anche il 13)
- Arena
- Bisignano
- Bonifati
- Falerna
- Guardia Piemontese (chiuse anche il 13)
- Gizzeria
- Lago
- Lamezia Terme
- Longobardi
- Nicotera
- Rende
- San Lucido
- Vibo Valentia
Elenco in aggiornamento