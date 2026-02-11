Nuovo ciclone in arrivo, stavolta sul Tirreno, e nuova allerta meteo diramata per la giornata di domani. Secondo il bollettino diramato dalla Protezione civile regionale, l’allerta sarà arancione lungo tutta la fascia tirrenica e gialla lungo quella jonica. Sono attese intense piogge, che già da oggi stanno interessando l’intera Calabria, e venti di burrasca che provocheranno anche violente mareggiate.

In considerazione di tutto ciò, alcuni sindaci stanno pensando alla chiusura delle scuole anche al fine di limitare gli spostamenti per prevenire possibili situazioni di pericolo.

Di seguito l’elenco dei comuni calabresi in cui le scuole saranno chiuse nella giornata di domani, giovedì 12 febbraio.

Altomonte

Amantea (chiuse anche il 13)

Arena

Bisignano

Bonifati

Falerna

Guardia Piemontese (chiuse anche il 13)

Gizzeria

Lago

Lamezia Terme

Longobardi

Nicotera

Rende

San Lucido

Vibo Valentia

Elenco in aggiornamento