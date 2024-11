Oltre 49 milioni di italiani chiamati alle urne. Lo scrutinio europeo inizierà dalle ore 23 di domenica

ROMA - Partito il countdown in vista dell'election day di domani per le Europee, le Regional in Abruzzo e Piemonte e le Comunali in oltre 4000 comuni. Oggi alle 16 si insediano i seggi elettorali. Prima dell'insediamento, deve essere consegnato ai presidenti di seggio il materiale che occorre per la votazione e lo scrutinio. Dopodichè viene costituito il seggio elettorale da parte del presidente; vengono quindi autenticate le schede, apponendo la firma dello scrutatore, e apposto il timbro. Concluse tutte le operazioni, il presidente sigilla l'urna, le cassette con le schede e chiude il plico con i verbali. Quindi rimanda le operazioni dell'ufficio alle ore 8 del mattino successivo.

I numeri. Sono oltre 49 milioni gli italiani chiamati domani, dalle ore 7 alle ore 23, alle urne, per eleggere i 73 membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si voterà inoltre nelle Regioni Abruzzo e Piemonte per nominare i rispettivi presidenti delle Regioni e i Consigli regionali e in 4.086 comuni: 3900, di cui 24 capoluoghi di provincia, nelle Regioni a statuto ordinario; 131 nel Friuli Venezia Giulia; 37 in Sicilia (di cui 1 capoluogo di provincia) e 18 in Sardegna, di cui due capoluoghi di provincia. Sono circa 17 milioni gli italiani chiamati a votare per le Regionali e le Comunali.

Scrutini. Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 23 di domenica, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti. Dove sono previste le elezioni regionali e comunali, lo scrutinio partirà dalle ore 14 di lunedì 26 maggio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.