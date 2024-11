Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è il candidato alla presidenza della Provincia di Cosenza di Forza Italia

COSENZA- Mario Occhiuto, sindaco di Cosenza, è il candidato alla presidenza della Provincia di Cosenza di Forza Italia che nei prossimi giorni avvierà gli incontri con gli alleati. A deciderlo è stato il coordinamento provinciale di Forza Italia che si è riunito alla presenza del coordinatore regionale Jole Santelli, del coordinatore provinciale Pasquale Lamboglia, del deputato Roberto Occhiuto, dei consiglieri regionali Giuseppe Caputo ed Ennio Morrone. "Nel corso dell'incontro – è scritto in una nota - sentito anche l'assessore regionale Giacomo Mancini impegnato in giunta - prosegue la nota - si è convenuto sull'opportunità che Forza Italia concorra con una propria lista alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, dando mandato al coordinatore provinciale, in raccordo con gli amministratori locali e regionali, di avviare le necessarie procedure. In considerazione del fatto che la provincia di Cosenza è tra le più vaste d'Italia e annovera sindaci di grande qualità, si è inoltre deciso di assumere come criterio per la scelta del candidato a presidente la dimensione dell'amministrazione che si rappresenta e, conseguentemente, di indicare quale candidato di Forza Italia il sindaco della città capoluogo Mario Occhiuto. Nei prossimi giorni, il coordinamento provinciale del partito avvierà i necessari incontri con gli alleati". "Durante la riunione - conclude la nota - l'on. Santelli ha evidenziato che sarebbe auspicabile estendere il medesimo criterio anche alla Provincia di Catanzaro". (ci)