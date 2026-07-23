L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e Azienda Zero Calabria informano che si sono concluse nella giornata di ieri le operazioni di trasferimento della base operativa del servizio di elisoccorso regionale dalla precedente sede presso l’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme alla nuova base situata all’interno del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.

A partire da ieri sera, l’elicottero destinato alle attività di emergenza-urgenza è pienamente operativo dalla nuova sede, garantendo la continuità del servizio senza alcuna interruzione per i cittadini calabresi. Le operazioni di trasferimento sono state completate nel rispetto della programmazione prevista e in piena sicurezza.

Il trasferimento rappresenta un importante passo avanti nel rafforzamento della rete regionale dell’emergenza sanitaria, consentendo una più stretta integrazione tra il servizio di elisoccorso e le attività ospedaliere.

Gli equipaggi aeronautici e sanitari operano sin da subito dalla nuova sede, assicurando il mantenimento degli attuali standard di efficienza e tempestività degli interventi.

L’Asp di Cz e Azienda Zero Calabria ringraziano tutti gli enti, le istituzioni e gli operatori coinvolti che hanno contribuito alla riuscita dell’operazione, garantendo un passaggio ordinato e senza impatti sull’assistenza ai cittadini.

La tutela della salute e la rapidità degli interventi di emergenza continuano a rappresentare una priorità assoluta per il Servizio Sanitario Regionale della Calabria, e lo snodo di Lamezia Terme sempre più rilevante anche per la concentrazione di aeroporto snodo autostradale e stazione ferroviaria.