L'Amministrazione di Palazzo dei Bruzi, nel rispetto degli impegni assunti davanti al Prefetto con i rappresentanti del Comitato Prendocasa, ha avviato una ricognizione degli immobili ad uso residenziale da destinare all'emergenza abitativa. È stato pubblicato un avviso esplorativo rivolto a soggetti privati e pubblici, proprietari sul territorio comunale di immobili non occupati, ad uso di civile abitazione, arredati o non arredati, che abbiano interesse a cederli in locazione al Comune di Cosenza per l'assegnazione temporanea a nuclei familiari in condizioni di emergenza abitativa.





Le caratteristiche degli alloggi

Gli alloggi dovranno avere le seguenti caratteristiche: una metratura indicativa compresa tra i 60 e 100 mq. circa; un buono stato di manutenzione; agibili e abitabili, provvisti di tutte le certificazioni di conformità previste dalla normativa vigente. La manifestazione d'interesse non è soggetta a scadenza temporale e deve pervenire al Servizio Patrimonio Gestione e Valorizzazione del Settore 12° Programmazione risorse finanziarie. Clicca qui per scaricare l’avviso.