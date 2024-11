Si valuta la possibilità di chiudere i porti alle Ong straniere, il ministro: «L'accoglienza ha un limite nella capacità di integrazione»

Sulla questione dei migranti “l'Italia non ulula alla luna, il limite è stato ormai raggiunto e l'Europa deve cominciare a fare sul serio”. Sono parole determinate quelle rilasciate a Repubblica dal ministro dell'Interno, Marco Minniti.

“Da tempo - dice il ministro ripeto che la questione dei migranti è una questione europea. E non è un modo di dire". Per questo, aggiunge Minniti riferendosi alla lettera consegnata all'Ue in cui il nostro Paese valuta l'ipotesi di chiudere i porti alle Ong straniere, "abbiamo deciso per un atto formale che non faccia piu' percepire questa affermazione come una semplice petizione di principio o, peggio, un ululato alla luna. Abbiamo dimostrato in questi mesi di essere persone serie sul problema dei migranti e dunque ora chiediamo che l'Europa faccia sul serio con noi".

Il ministro si augura che "già oggi nel vertice europeo che prepara il G20 di Amburgo ci sia un segnale di reale comprensione delle questioni che abbiamo posto. Abbiamo scommesso e puntato su un'accoglienza diffusa sul nostro territorio sapendo però che l'accoglienza ha un limite nella capacità di integrazione. E quindi quel limite non verrà superato, perché' farlo significherebbe non avere a cuore il presente e il futuro del nostro Paese. Quando Macron ha detto a Bruxelles che l'Italia in questi anni e' stata lasciata sola l'ho considerato un fatto straordinario. Sono certo che la Francia si muoverà dunque con coerenza". (AGI)