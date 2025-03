Eletta Emma Parisi come nuova Segretaria provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap) di Cosenza. Il X Congresso Provinciale, tenutosi l’11 marzo 2025, ha visto la partecipazione del Segretario Nazionale Cesare Corica e del Segretario Regionale Michele Granatiero.

Durante i lavori congressuali, sono stati affrontati temi di grande rilievo per gli operatori di polizia, tra cui le garanzie funzionali per il personale e questioni di attualità legate alla sicurezza del territorio. In particolare, si è discusso delle previste chiusure dei Reparti Prevenzione Crimine di Rende e Siderno, così come di quelli di Reggio Emilia, Perugia, Potenza, San Severo e Lecce. Il Sap ha ribadito la propria opposizione a tali misure, sottolineando come, soprattutto in Calabria, il mantenimento di questi presidi sia essenziale per contrastare efficacemente la criminalità organizzata.

Il congresso ha espresso la volontà di collaborare per riorganizzare l'impiego dei Reparti Prevenzione Crimine in modo più efficiente, pur mantenendone l'operatività. Secondo il Sap, la chiusura di questi reparti rappresenterebbe un grave rischio per la capacità di presidiare il territorio e garantire un'adeguata risposta operativa alle emergenze.

Emma Parisi, nel suo primo intervento da Segretaria Provinciale, ha ringraziato i colleghi per la fiducia accordatale: «Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità ed entusiasmo. Credo nel lavoro di squadra e nell’importanza di un dialogo costante con il Sig. Questore della Provincia di Cosenza per affrontare le criticità del territorio. Il nostro obiettivo sarà quello di sensibilizzare l’Amministrazione sulle problematiche locali e costituire un punto di riferimento per tutti i colleghi».

Il nuovo direttivo eletto nel corso del congresso è composto da: Emma Parisi (Segretaria Provinciale), Davide Milione (Segretario Aggiunto), Michele Sconosciuto (Segretario Aggiunto), Raffaele Ruffo (Segretario Amministrativo), Quintino De Luca (Segretario), Stefano Laurenzano (Segretario), Alessio Iorio Gnisci (Segretario).

Con questa nuova squadra, il Sap di Cosenza si prepara a continuare la propria attività sindacale con determinazione, ponendo al centro della propria azione la tutela dei diritti degli operatori di polizia e il rafforzamento della sicurezza nel territorio.