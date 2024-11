Il fatto è avvenuto a Martelletto di Settingiano, nel catanzarese. Grave il proprietario dell'azienda che ha riportato ustioni sul 90% del corpo. All'origine dell'esplosione potrebbe esserci una sigaretta rimasta accesa.

SETTINGIANO (CZ) - Due persone sono rimaste ferite, una in condizioni molto gravi, poco dopo le 18 di ieri in una esplosione che si è verificata in una fabbrica di cartucce da caccia in località Campo di Settingiano. F.C 51 anni titolare dell'azienda, ha riportato ustioni sul 90% del corpo e lesioni addominali. Trasportato in elisoccorso al "Pugliese Ciaccio" è stato sottoposto ad un intervento chirurgico molto delicato. Ferito ma in maniera lieve un collaboratore. All'origine dell'esplosione potrebbe esserci una sigaretta rimasta accesa.