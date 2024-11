Va via senza particolari problemi il primo vero week-end di controesodo estivo. Normale flusso sull’A3. 245mila i mezzi circolati lungo la Salerno-Reggio Calabria. Oggi bollino giallo

CATANZARO - Bilancio positivo per il primo fine settimana di controesodo sulla rete stradale e autostradale gestita dall'Anas. Lo rende noto la stessa società che in base ai dati disponibili ha rilevato un aumento del flusso del traffico rispetto allo stesso periodo del 2013. Nonostante gli alti volumi di traffico, in direzione nord e in rientro dalle località balneari e di montagna, non ci sono stati particolari disagi per i vacanzieri, ma solo rallentamenti per traffico intenso o per il maltempo. Tutto tranquillo anche sull'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria con 245 mila veicoli transitati. Traffico più intenso registrato tra Laino Borgo e Lauria, direzione nord, in prossimità dell'entrata delle aree di servizio tra gli svincoli di Contursi e Salerno ed anche tra Pontecagnano sud e l'ingresso del Raccordo Salerno-Avellino. Oggi si prevede traffico sostenuto nella mattinata, da bollino giallo, per gli ultimi rientri del weekend e per la ripresa della circolazione dei mezzi pesanti. (ab)