L’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica ed Istituzionale, in collaborazione con OdG, riunisce nel Catanzarese istituzioni, università, informazione e mondo ecclesiale sulla scorta dell’Enciclica di Leone XIV

Porre l'etica, la responsabilità sociale e l’ecologia dell'informazione al centro dei processi comunicativi contemporanei. È questo l'obiettivo della giornata di formazionenazionale “Etica ed ecologia della comunicazione e dell’informazione nell’Enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV”, promosso dall’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica ed Istituzionale in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Calabria.

L’evento di formazione si terrà mercoledì 4 novembre 2026, a partire dalle ore 9.00, nella splendida cornice del Centro di Formazione per la Comunicazione Pubblica ed Istituzionale “Gerardo Mombelli” presso la Baia dell’Est (Comune di Stalettì); ai partecipanti saranno riconosciuti crediti formativi per la formazione professionale continua.

La sessione mattutina sarà presieduta da Pasquale Mancuso, Consigliere dell’Associazione della Comunicazione Pubblica ed Istituzionale.

Dopo i saluti istituzionali Giuseppe Ranuccio (Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria), Antonio Montuoro(Assessore regionale per la valorizzazione del capitale umano, innovazione nel lavoro pubblico, legalità, sicurezza, beni confiscati, cooperazione internazionale ed ambiente), Amedeo Mormile (Presidente della Provincia di Catanzaro), Giuseppe Soluri (Presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Calabria) e Fulvio Scarpino (Presidente Corecom Calabria), si darà inizio agli interventi di approfondimento scientifico e culturale.

Prenderanno la parola autorevoli rappresentanti del mondo accademico, istituzionale ed editoriale:

• Leda Guidi – Presidente Nazionale Associazione della Comunicazione Pubblica ed Istituzionale

• Sergio-Nicola Tassone – Dirigente Settore Comunicazione Pubblica ed Istituzionale (Dipartimento Valorizzazione Capitale Umano e Innovazione, Giunta Regionale della Calabria)

• Marina Caporale – Università di Bologna e Università di Modena e Reggio Emilia

• Piervirgilio Dastoli – Presidente Movimento Europeo

• Florindo Rubbettino – Editore e Vicepresidente Fondazione Italia Domani

• Aquila Villella – Direttrice Dipartimento DIGES, Università Magna Graecia di Catanzaro

• Angela Busacca – Università Mediterranea di Reggio Calabria

• Mario Caligiuri – Università della Calabria e Presidente della Società Italiana di Intelligence

La sessione pomeridiana e le conclusioni

I lavori riprenderanno alle ore 15.00 con la sessione introdotta e coordinata da Marco Magheri, Segretario Generale dell’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica ed Istituzionale.

Il focus virerà sui temi etici, religiosi e mediatici dell'informazione, attraverso i contributi di:

• Padre Enzo Fortunato – Direttore editoriale della rivista Piazza San Pietro, scrittore e saggista.

• Marco Politi – Giornalista e vaticanista.

I lavori si concluderanno con l'intervento di S.E. Mons. Claudio Maniago, Presidente della Conferenza Episcopale Calabra, Arcivescovo della Diocesi Metropolitana di Catanzaro/Squillace e Presidente della Commissione Episcopale per la Liturgia della CEI.