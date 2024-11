Non solo i guerrieri di Reggio, ora, il critico d’arte, chiede anche l’opera del Botticelli.

REGGIO CALABRIA – Vittorio Sgarbi continua a tenere il piede sull’acceleratore e sui Bronzi di Riace all’Expo non frena, anzi. Il critico d’arte rincara la dose e dopo i guerrieri custoditi a Reggio vorrebbe far spostare anche la Venere di Botticelli dagli Uffizi di Firenze. "Credere che uno giunga dall'Australia per Expo - dice Sgarbi - e poi sia disposto ad arrivare fino a Cremona o Reggio Calabria per vedere una singola opera è da pazzi. La valutazione sull'opportunità di spostare le due opere dai rispettivi musei spetta però al ministro Franceschini, il quale, contattato dall’Ansa non chiude, fredda del tutto i sogni di Sgarbi: ''Se ci saranno richieste formali, solo queste verranno esaminate, per quanto di nostra competenza, e con tutto il rigore scientifico e la ragionevolezza necessari. Il resto è solo dibattito estivo", conclude il ministro. (ab)