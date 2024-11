Il sodalizio non ha dubbi: «Il progetto potrebbe rappresentare la svolta per il territorio ma richiede il sostegno delle istituzioni»

«Crotone, una città ricca di storia e potenziale, si trova al centro dell'attenzione grazie al progetto universitario proposto da Fenimprese. Questo ambizioso progetto potrebbe essere una svolta significativa per la città, ma la sua realizzazione richiede un forte impegno e sostegno da parte delle istituzioni locali e regionali». Lo afferma lo stesso sodalizio intervenendo con una nota stampa sulla possibilità di un polo di Medicina nella città di Pitagora.

«Abbiamo espresso piena fiducia nel presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto anche grazie all’ausilio del presidente della Provincia Ferrari. Siamo convinti – si fa rilevare - che agirà in maniera ponderata per assicurare il rilancio della città. Il progetto universitario in presenza a Crotone rappresenta un'opportunità unica per la Calabria. Potrebbe non solo fornire accesso all'istruzione superiore di alta qualità a giovani talentuosi della regione ma anche attrarre investimenti e promuovere la crescita economica. Tuttavia – evidenzia Fenimpresa- la sua realizzazione richiede un forte sostegno da parte delle istituzioni regionali, e in questo il governatore ha un ruolo chiave da svolgere».

Una decisione definita “fondamentale” per «il futuro di Crotone e dell'intera regione». Per l’associazione non bisogna permettere «che un'opportunità così importante vada persa a causa di negligenze o mancanze». Il sodalizio si dichiara infine si dichiara infine «pronta a sostenere il rilancio di Crotone in ogni modo possibile. Il rischio – conclude il comunicato – è che si rischi di perdere anche l’anno accademico 2024».