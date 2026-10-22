Dalla Calabria al cuore economico del Paese, con l’ambizione di dare voce alle imprese e rafforzare il ruolo dei territori nella crescita nazionale. È il percorso che accompagna Luca Vincenzo Mancuso, presidente nazionale di FenImprese, alla guida dell’VIII Assemblea Nazionale della federazione, in programma venerdì 23 ottobre all’NH Milano Congress Centre di Assago.

Un appuntamento di rilievo nazionale che valorizza anche il contributo della Calabria al dibattito economico italiano. La presenza di Mancuso, crotonese e alla guida di un’organizzazione datoriale attiva su scala nazionale, testimonia il ruolo che le competenze e le energie imprenditoriali del Mezzogiorno possono svolgere nella costruzione di nuove prospettive di sviluppo. Un’occasione per ribadire che la crescita del Paese passa anche dalla capacità di sostenere le imprese e valorizzare le risorse dei territori, superando divari e ostacoli strutturali.

Con il patrocinio della Città Metropolitana di Milano, l’assemblea si svolgerà sotto il titolo “Imprese e futuro: la sfida continua” e riunirà politici, imprenditori di primo piano, professionisti e rappresentanti delle istituzioni. Tra i nomi annunciati figurano Claudio Durigon, Licia Ronzulli, Mariastella Gelmini e il senatore Adriano Galliani. Al centro dei lavori, le sfide delle micro, piccole e medie imprese: competitività, innovazione, digitalizzazione, formazione e nuove opportunità di crescita.

Mancuso punta a consolidare il ruolo di FenImprese come interlocutore nazionale del mondo produttivo, promuovendo un confronto concreto con i decisori pubblici e una maggiore attenzione alle necessità di chi investe, crea occupazione e contribuisce allo sviluppo economico. «Il futuro dell’Italia passa dalla capacità di sostenere le micro, piccole e medie imprese, accompagnandole nelle trasformazioni economiche e tecnologiche e creando condizioni favorevoli alla crescita», è il messaggio che accompagna l’iniziativa.

Nel corso della giornata sarà reso omaggio a Silvio Berlusconi, figura centrale della storia imprenditoriale, televisiva e politica italiana. Il senatore Adriano Galliani, legato a Berlusconi da una lunga esperienza professionale e sportiva, sarà tra i partecipanti annunciati. Interverrà inoltre Francesca Pascale, che affronterà il tema dei diritti civili, offrendo anche uno spunto di riflessione sul percorso pubblico e sull’eredità politica di Berlusconi.



A condurre i lavori saranno il giornalista Mediaset Giuseppe Brindisi, la giornalista Rai Vittoriana Abate e Giada Fazzalari, direttrice de L’Avanti della Domenica. Madrina dell’evento sarà Francesca Testasecca, già Miss Italia e oggi conduttrice televisiva.



Per Mancuso e per la federazione, con il direttore nazionale Andrea Esposito, l’assemblea rappresenta un passaggio significativo nel percorso di consolidamento di FenImprese. Una sfida che parte dalla rappresentanza delle PMI e guarda all’intero Paese, riconoscendo anche al territorio calabrese la possibilità di contribuire da protagonista al confronto sulle politiche per lo sviluppo, il lavoro e la competitività.