Sarà questo il tema dell’approfondimento giornalistico “Dentro la notizia” che andrà in onda oggi su LaC Tv a partire dalle 13 e condotto da Pier Paolo Cambareri.

Sarà una puntata particolare, che si svolgerà quasi tutta in esterna, in diretta da Ferramonti, con il nostro inviato, Salvatore Bruno ed il direttore di LaC News24, Franco Laratta.

Il tema dell’olocausto sarà affrontato anche con il contributo di alcuni ospiti.

Dentro la Notizia racconterà le celebrazioni programmate nell’ambito de I Giorni della memoria – internamento e r-esistenza umana.

L’appuntamento è per le ore 13 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre ed in streaming su LaC Play.