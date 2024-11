«Nonostante la crisi più grave dal dopoguerra, quest'anno inasprita dalla guerra in Ucraina, la Festa del Primo Maggio ha grande rilevanza nel sottolineare i temi della pace e della sicurezza sul lavoro. L'auspicio è che si continui nell'azione di ricostruzione dell'economia nazionale, utilizzando bene le risorse europee e mettendo anche la pubblica amministrazione del Sud, nelle condizioni di progettare gli interventi finanziati dal Pnrr, per colmare le lacune infrastrutturali materiali e immateriali». È quanto afferma, in una nota, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso alla vigilia della Festa del Lavoro.

«C'è urgenza - prosegue Mancuso - di promuovere, da Nord a Sud, sviluppo sostenibile e occupazione, soprattutto nelle aree più svantaggiate del Paese, dove i divari occupazionali, di genere e generazionali, vanificano il diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione».