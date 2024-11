Oltre 100mila i visitatori registrati a Cittanova nella due giorni dedicata allo stoccafisso e al baccalà. Chiusura con il botto ieri sera con il concerto dell'orchestra italiana

CITTANOVA (RC) - Cittanova non delude le aspettative e chiude col botto la due giorni dedicata al baccalà e allo stocco, prodotti caratterizzanti questo lembo di Calabria. Dopo lo straordinario successo di giovedi’ scorso, con una folla di 60mila persone che hanno preso parte alla Sagra del baccala’ e al concerto dal ritmo travolgente di Emis Killa, Cittanova ha accolto un altro fiume di persone alla festa nazionale dello Stocco. Un ‘ristorante sotto le stelle’ messo in piedi dalla macchina organizzativa assemblata dalla Pro Loco locale e dall’azienda leader Stocco&Stocco, artefici di questo grande evento di cultura enogastronomica e spettacolo musicale. Qualità organolettiche assolute per un prodotto, lo stoccafisso, trattato nelle acque della sorgente dello Zomaro, proposto in più forme e gusti dallo chef Enzo Cannatà e la sua squadra. Non solo sapori, ma come sempre anche tanto ritmo. Emis Killa ha lasciato spazio all’amatissimo Renzo Arbore. Accompagnato dall’Orchestra italiana, l’artista ha proposto al numerosissimo pubblico proveniente da ogni angolo della Calabria ma anche dalle regioni del nord e del Centro, il suo repertorio nazional-popolare. Ed ora, chiuso il sipario, si guarda già alla prossima edizione. Quella targata 2015 quando Cittanova sarà pronta ad indossare ancora una volta i panni della capitale italiana dello Stocco.