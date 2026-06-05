I più alti ranghi militari ed i maggiori esponenti di governo presenti in riva allo Stretto. Città blindata ed avvolta dal fenomeno meteorologico della “Lupa di Mare” nella prima uscita pubblica per il neo sindaco Francesco Cannizzaro. Attesa la presidente del Consiglio Giorgia Meloni - SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE
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Reggio Calabria ospita oggi la Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri in occasione del 212° anniversario della fondazione, un appuntamento storico che, per la prima volta, vede le celebrazioni svolgersi fuori da Roma. La cerimonia si tiene sul Lungomare Falcomatà, nell’area dell’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, alla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dei vertici dell’Arma e delle principali autorità civili e militari. A fare gli onori di casa sarà il neo sindaco Francesco Cannizzaro, alla sua prima uscita pubblica dopo la proclamazione.
08:48
Al via la cerimonia per il 212° anniversario della fondazione
È iniziata ufficialmente la Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, con l’avvio della cerimonia sul Lungomare Falcomatà e l’apertura dei momenti istituzionali e celebrativi per il 212° anniversario della fondazione.
08:30
Generale Cesario Totaro: «La cultura è l’arma più forte contro la criminalità»
«La risposta migliore credo l’abbia data la gente di Reggio, rendendo ancora più straordinaria la scenografia che abbiamo messo in piedi come Arma dei Carabinieri. Più che un riconoscimento, questa celebrazione rappresenta un’ulteriore manifestazione di prossimità dell’Arma alla gente ed è un riconoscimento all’intero territorio, perché l’Arma è sempre presente». Così il generale Cesario Totaro, Comandante dell'Arma dei Carabinieri provinciale di Reggio Calabria, che ha quindi richiamato il significato più profondo della presenza dello Stato in Calabria: «Questa è una terra di ’Ndrangheta, non lo nascondiamo. Il nostro operato è quotidiano e anche l’operazione di stamattina lo testimonia. Questo significa che lo Stato è qui presente in tutte le sue forme, non soltanto negli aspetti repressivi ma anche nei momenti celebrativi come questo». Un passaggio infine dedicato agli eventi collaterali organizzati nei giorni scorsi: «Abbiamo promosso soprattutto iniziative culturali, perché questa città ha bisogno anche di questo per rinascere. La cultura è sicuramente lo strumento migliore per cercare di scardinare determinati ordinamenti criminosi».
08:23
Atterrato l'aereo di Stato con a bordo la premier Giorgia Meloni
L’aereo di Stato con a bordo la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è appena atterrato all’aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. La premier si sta dirigendo rapidamente verso il Lungomare Falcomatà, dove a breve inizieranno le celebrazioni per il 212° anniversario dell’Arma dei Carabinieri.
08:17
Il Ministro Crosetto in un post sui social del Ministero: «I Carabinieri presidio di legalità e sicurezza del Paese»
«Da oltre due secoli i Carabinieri sono una presenza costante e rassicurante nella storia d’Italia, simbolo di uno Stato vicino ai cittadini e parte integrante dell’identità stessa del Paese. Nel 212° anniversario della Fondazione della Benemerita, auguri a un’Istituzione che rappresenta da sempre un punto di riferimento per la sicurezza nazionale, nonché un presidio di stabilità, legalità e coesione sociale». Così, in un post pubblicato sui social dal ministero, il Ministro Guido Crosetto oggi a Reggio Calabria per il 212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.
08:04
Dispositivo di sicurezza imponente in tutta l’area del Lungomare
L’intera area del Lungomare e dell’Arena dello Stretto è presidiata da un imponente dispositivo di controllo, mentre resta in vigore l’ordinanza sindacale che prevede la chiusura temporanea di attività commerciali, pubblici esercizi e locali di somministrazione fino alle ore 15 per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e le necessarie condizioni di sicurezza.
07:36
Festa dell’Arma, l’Arena dello Stretto si riempie per la grande cerimonia
L’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” si sta progressivamente riempiendo in vista della Festa Nazionale dell’Arma dei Carabinieri, organizzata per celebrare il 212° anniversario della fondazione. L’evento sarà seguito in diretta da ilreggino.it e Lacnews24, ma anche attraverso i nostri canali social, con aggiornamenti, immagini e contenuti in tempo reale dalla manifestazione.