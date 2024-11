È quanto emerso dall'indagine condotta da Ipr Marketing per Repubblica. Sul podio anche i ministri Pier Carlo Padoan e Graziano Delrio. Ultimi Enrico Costa e Marianna Madia

Il Governo Gentiloni non parte con il piede giusto, almeno in termini di fiducia. Secondo il sondaggio condotto da Ipr Marketing per Repubblica su un campione di mille persone, dopo appena un mese di attività si coglie una diminuzione della fiducia generalizzata al governo, anche nei confronti di quei ministri che con l’esecutivo Renzi registravano un livello maggiore.



Attento ai problemi “caldi” dello stato, come l’immigrazione e la sicurezza interna, conquista il primo posto nella classifica il neoministro degli Interni, il reggino Marco Minniti (32%), che si piazza davanti al ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan (31%).

LA CLASSIFICA | L'indice di fiducia negli italiani

Al terzo posto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio con il 29%, a seguire il ministro della Giustizia Andrea Orlando (28%). Seguono Maurizio Martina (Politiche agricole, 26%), Dario Franceschini (Beni culturali), Angelino Alfano (ora Esteri, ex Interni) e Roberta Pinotti (alla Difesa), tutti a parimerito al 22%.





Maglia nera per Enrico Costa (agli Affari regionali) e Maria Anna Madia (Semplificazione e Pubblica Amministrazione) che si fermano all’11%. (m.s.)