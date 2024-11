Fatidico Sì per la responsabile desk di LaC News24.it che ha sposato il suo Giuseppe a Pizzo, nella splendida cornice del Santuario di San Francesco

Coronare il proprio sogno d’amore e farlo nel giorno in cui l’Italia diventa campione d’Europa dopo 53 anni, non è da tutti. C’è riuscita la nostra collega Manuela Serra, responsabile desk di LaC News24. È lei che - da oltre 7 anni - sovrintende all’impaginazione e governa la complessa macchina che consente al giornale di prendere forma.

Trentun anni, una laurea in Lettere e il tesserino di giornalista in tasca, Manuela ha sposato Giuseppe Monticelli, 41 anni, docente in un istituto superiore, dopo ben 13 anni di fidanzamento.

La cerimonia religiosa si è tenuta a Pizzo, nel santuario di San Francesco. Poi, insieme a parenti e amici, il ricevimento al Popilia Country Resort, tra le più rinomate e suggestive location calabresi, immersa tra le verdeggianti colline tra Pizzo e Maierato.

A festeggiare con gli sposi, oltre ai tanti giornalisti e tecnici delle testate del Gruppo LaC (LaC news24, Il Reggino, Il Vibonese e il Tg di LaC), con i quali Manuela lavora quotidianamente fianco a fianco, c’erano anche il presidente del Gruppo editoriale, Domenico Maduli, e il direttore editoriale Maria Grazia Falduto. Momenti di grande felicità arricchiti dall’entusiasmo che ha scatenato, durante il ricevimento, la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra a Wembley, nella finale del campionato europeo. Una circostanza che di certo contribuirà a preservare ancora più a lungo il vivido ricordo di questa straordinaria giornata.

I giornalisti, i tecnici e il gruppo dirigente di LaC rinnovano a Manuela e Giuseppe gli auguri più sinceri di una lunghissima vita insieme.