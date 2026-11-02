Il sindaco ha inteso esprimere un “saluto e sincero ringraziamento” al direttore della Prociv regionale che ha lasciato l’incarico

Il sindaco Nicola Fiorita ha inteso rivolgere un saluto a Domenico Costarella che ha lasciato di recente la guida della Protezione Civile in Calabria. Di seguito, le parole del primo cittadino.

“Rivolgo a Domenico Costarella, già capo della Protezione Civile in Calabria, un caro saluto e un sincero ringraziamento per la collaborazione avuta in questi anni. Costarella si è sempre distinto per la sua grande professionalità, la sua competenza, la capacità di essere al contempo tempestivo ed efficace negli interventi.

La città di Catanzaro gli è particolarmente grata per la vicinanza che egli ha dimostrato ogni volta la presenza della Prociv si è resa necessaria. Insieme, abbiamo condiviso momenti difficili, che non sono stati pochi, da ultimo le gravi emergenze scaturite dal passaggio del ciclone Harry.

Costarella, oggi, come lui stesso ha spiegato, si accinge ad aprire nuove pagine, a cogliere nuove opportunità professionali e noi, davvero e di cuore – conclude Fiorita – gli auguriamo tutte le fortune del mondo”.