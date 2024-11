A denunciare il pericolo per l'ambiente il Comitato Ambientale Presilano che da anni chiede la chiusura della discarica

CELICO (CS) - Ennesima denuncia del Comitato Ambientale Presilano, da anni impegnato nella richiesta della chuisura dell'enorme discarica di Celico. In alcune foto e filmati diffusi in rete, è ben visibile quello che sembra uno sversamento di percolato (nella foto) direttamente nel terreno del sentiro che porta all'invaso. Un fiume di liquidi di scarto dei rifiuti in decomposizione che, secondo il Comitato, avrebbe già contaminato l'ambiente. "Per l'ennesima volta semplici cittadini si vedono costretti a supplire all'assenza delle istituzioni preposte alla tutela della salute dei cittadini - dichiarano in una nota gli attivisti del Comitato - "I contributi digitali diffusi non fanno altro che evidenziare come la zona di Contrada San Nicola abbia subito negli anni interventi che l'hanno deturpata e che pertanto è necessario una immediata caratterizzazione dell'area e un serio intervento di bonifica, nonché l'immediata sospensione di tutte le attività che determinano e/o potrebbero determinare un ulteriore aggravio della devastazione ambientale in corso". (lc)