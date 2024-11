La Corte d’Appello di Catanzaro entro fine dicembre si pronuncerà sul risarcimento da 81 milioni di euro

Si è svolta oggi dinnanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro - sezione civile – l’udienza che vede contrapposti la Regione Calabria alla Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori “Tommaso Campanella”. Proprio la Regione Calabria nel giudizio di primo grado era stata condannata al pagamento della somma di 81 milioni di euro in favore della Fondazione Tommaso Campanella.

I giudici con la sentenza emessa nel novembre del 2015 avevano, infatti, accolto le ragioni esposte dall’ex centro oncologico, ormai in fase di liquidazione, accertando l’inadempimento degli obblighi statutari e la disapplicazione delle delibere di giunta con cui la Regione si impegnava a corrispondere i dovuti contributi alla Fondazione necessari al suo funzionamento.

È prevista per il prossimo 17 maggio l’udienza in cui le parti rassegnarono le proprie conclusioni nel giudizio che vede appellante la Regione Calabria della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Catanzaro. A seguito di questa udienza la corte concederà alle parti i termini di rito per il deposito di memorie conclusionali propedeutiche alla decisione, prevista entro la fine dell’anno.

Luana Costa