Si svolgerà il prossimo 2 settembre la discussione sulla riduzione del personale della struttura catanzarese. A deciderlo sono stati i sindacati. La prossima seduta sarà successiva all’incontro con la Regione

CATANZARO - "Nella riunione di oggi, presso la Commissione Regionale Tripartita, a seguito di regolare richiesta da parte della Fondazione Tommaso Campanella di Catanzaro, avente ad oggetto l'avvio della procedura per la riduzione di personale ai sensi della legge 223/1991, le parti, su proposta delle segreterie regionali di Fp-Cgil, Cisl-Fp e Uil-Fpl, hanno deciso di rinviare la discussione alla seduta del 2 settembre". E' quanto scritto in una nota delle organizzazioni sindacali. "La prossima seduta sarà successiva ad incontro - prosegue la nota - con il Presidente della Regione Calabria, con la struttura Commissariale e con il Dirigente Generale del Dipartimento Salute della Regione Calabria, al fine di verificare la possibilità di ricorrere all'utilizzo degli ammortizzatori sociali sia essi straordinari che in deroga mediante richiesta agli uffici competenti, ciò al fine di scongiurare il paventato licenziamento di 180 lavoratori. Inoltre le parti ribadiscono la necessità urgente, non più procrastinabile, di procedere all'applicazione ed l'attuazione del protocollo d'intesa del 01/10/2013 sottoscritto presso la Prefettura di Catanzaro nonché, con espresso riferimento alle risorse economiche e finanziarie, di richiedere l'esigibilità dei costi sostenuti per la gestione delle unità operative non oncologiche".