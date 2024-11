Ad un anno esatto dalla scomparsa, venerdì 15 ottobre verrà ufficialmente presentato il francobollo commemorativo dedicato al presidente della Regione Calabria Jole Santelli. La cerimonia si terrà a partire dalle ore 10.30 nella Sala Zuccari del Senato. I saluti saranno affidati al presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, interverranno anche il presidente di Poste Italiane, Maria Bianca Farina, il presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Antonio Palma, il viceministro allo Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin, il vicepresidente della Camera Andrea Mandelli e il presidente emerito del Senato Marcello Pera. Modererà Anna La Rosa.

È il primo politico calabrese a ricevere un riconoscimento del genere. Jole Santelli, due volte sottosegretaria e deputata per più legislature, è stata anche la prima donna in Calabria a essere eletta presidente di Regione, nel gennaio del 2020, e la prima in assoluto eletta direttamente dai cittadini in tutto il Mezzogiorno.