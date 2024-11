Si chiama “fritto ripescato” ed è il piatto realizzato dagli studenti dell’istituto alberghiero “Gagliardi” di Vibo Valentia protagonisti di un servizio televisivo andato in onda su Striscia la notizia. La nota trasmissione, con l’inviato Luca Galtieri, ha fatto tappa nei giorni scorsi presso la scuola, punto di riferimento per i ragazzi che intendono intraprendere una carriera nel mondo della ristorazione. Ad accogliere la troupe, la dirigente Eleonora Rombolà e una rappresentanza di allievi.

Un frame del servizio

Il piatto anti-spreco

La squadra dell’Alberghiero – al motto “Non si butta mai via niente”- ha illustrato le varie fasi di realizzazione del piatto, capace di esaltare i valori della cucina mediterranea. Il “fritto ripescato” valorizza le parti meno nobili dei prodotti ittici e soprattutto va a recuperare pane raffermo, bucce di patate, melanzane, zucchine e carote che finiscono il più delle volte nella spazzatura. Il team è stato guidato dagli chef Bruno Rocco e Costantino Loiacono. Ad arricchire il piatto, immancabile, il peperoncino rosso simbolo della Calabria. Il servizio si chiude infine con un messaggio anti-spreco in vista anche delle festività di Natale “Quando a tavula è misa, cu non sprica, guadagna a spisa”. Per guardare il servizio, clicca qui.