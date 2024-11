Sono accusati di aver fatto sparire alcune auto per poi chiedere il riscatto per la restituzione

COSENZA – Portavano via le auto ai loro proprietari e poi chiedevano un riscatto per restituirle. Con questa accusa i carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno arrestato due giovani di 24 e 25 anni con l’accusa di concorso in furto aggravato e danneggiamento. Il 5 giugno scorso, i due erano stati sorpresi dai militari mentre rubavano un'autovettura. Il meszzo era stato danneggiato nell'intento di forzare una portiera. Alla vista dei carabinieri i ladri erano fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce. Le indagini hanno portato ai due giovani. Entrambi i fermati sono già noti agli inquirenti. Nei loro confronti è stata eseguita un' ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal giudice delle indagini preliminari di Cosenza.