Denunciati i titolari di due imprese. Scoperti tre evasori totali

VIBO VALENTIA - Due imprenditori denunciati, scoperti tre evasori totali. E’ il bilancio dell’operazione condotta nel vibonese dalla guardia di finanza. Nel mirino delle fiamme gialle 15 aziende operanti in vari settori. L’accusa è quella di aver manomesso i contatori dell’Enel. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Vibo valentia, è scattata a seguito dei controlli operati dalla società elettrica e dai carabinieri che negli ultimi 12 mesi hanno arrestato o denunciato una ventina di persone per aver alterato i contatori o per essersi allacciate abusivamente alla rete elettrica. Tre delle aziende visitate dai finanzieri sono risultate totalmente sconosciute al fisco. L’operazione, denominata “Tesla”, ha consentito di accertare redditi non registrati o non dichiarati per un valore complessione di due milioni e 100mila euro.