A scoprire il furto è stato il parroco che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della locale stazione. Avviate le indagini

NICOTERA - Gli orecchini della statua dell'Addolorata, sistemata nella chiesa nel centro di Nicotera, sono stati rubati da ignoti. Gli oggetti, in oro, erano stati donati da un fedele per grazia ricevuta. I ladri hanno anche cercato, senza riuscirvi, di forzare la cassettina delle offerte. A scoprire il furto è stato il parroco, don Saragò, che ha presentato denuncia ai carabinieri che hanno fatto subito un sopralluogo in cerca di elementi per individuare gli autori.