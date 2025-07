A partire da questa sera Anas sospende i lavori sulla Jonio-Tirreno per agevolare la circolazione estiva. Interventi da 50 milioni in fase avanzata, conclusione prevista entro ottobre

A partire da questa sera sabato 26 luglio sarà rimosso il cantiere all’interno della galleria Limina sulla strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno. Il transito dei veicoli sarà dunque consentito anche di notte fino a domenica 31 agosto, in previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti attesi nella parte alta della stagione estiva.

L’Anas sospenderà gli interventi di riqualificazione per garantire una maggiore fruibilità, anche notturna, dell’importante infrastruttura viaria. Già da una settimana è stato temporaneamente rimosso il il senso unico alternato con semaforo presente nei pressi del tunnel del ‘Torbido’, e sarà così fino a domenica 7 settembre.

Gli interventi sono focalizzati sulle calotte delle gallerie laddove le stesse presentano maggiori problemi di ammaloramento dovuti alle infiltrazioni d’acqua. I lavori, per un costo complessivo che si aggira attorno ai 50 milioni di euro, necessari per garantire la sopravvivenza del tunnel, sono in linea con il cronoprogramma e, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro il mese di ottobre.