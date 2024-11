Lo comunica l'Enac. La prima seduta pubblica di gara si svolgerà il 12 ottobre, dalle 10

L'Enac ha ricevuto quattro offerte per gli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone. Lo fa sapere l'Ente per l'aviazione civile, spiegando che nell'ambito del bando di gara per l'affidamento della concessione trentennale della gestione totale degli Aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone (suddiviso in due lotti).

L'Ente, allo scadere del termine di presentazione delle domande fissato per le ore 15 di oggi, ha ricevuto 4 offerte di partecipazione. La prima seduta pubblica di gara si svolgerà il 12 ottobre alle ore 10.

