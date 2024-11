Le macchinette erano state installate senza le autorizzazioni previste e senza il collegamento telematico con la rete dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

BIANCO (RC) – Cinque macchinette del tipo "New Slot" sono state sequestrate a Bianco dai carabinieri che hanno denunciato, in stato di libertà, per truffa, il titolare di un bar. Durante un controllo nell'esercizio pubblico, i militari hanno accertato che cinque macchinette, regolarmente funzionanti e utilizzate dagli avventori per giocare a videopoker, (Aams) consentendo, così, al titolare del locale di incassare la somma delle giocate senza versare nulla all'erario. (ab)