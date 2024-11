Gli alunni delle V classi degli Istituti comprensivi Paolo VI Campanella e Pentimalli hanno trascorso una mattinata all’insegna delle emozioni, ospiti presso la caserma della guardia di finanza di Gioia Tauro.

In 150, tra alunni e personale docente, sono stati accolti dal comandante del Gruppo, tenente colonnello Danilo Persano, che, in seno alle iniziative per la celebrazione della giornata del 4 novembre ha maturato l’idea di proporre un “Open Day“ per i ragazzi delle scuole cittadine. Si è proceduto all’alzabandiera e alla diffusione delle note dell’Inno Nazionale, intonato anche dagli studenti. Dopo i saluti di benvenuto, il colonnello Persano, ha spiegato ai ragazzi la natura della manifestazione, che mira a divulgare il rispetto delle regole e i sani principi. Sono stati informati gli studenti che il grande stabile che ospita la caserma è un bene confiscato alla criminalità. Dopodiché, si è potuto ammirare Aischa, uno splendido esemplare di pastore tedesco in servizio alle unità cinofile, che, condotto dal comandante del I° Nucleo Operativo, capitano Carlo Salvatore Spanò, ha dato prova della sua bravura nello scoprire sostanze illegali su soggetti in transito e all’interno di bagagli da viaggio.

Altro momento di grande interesse è stato rappresentato dalla piantumazione “dell’albero di Falcone", facente parte di un ben più ampio percorso promosso dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, Raggruppamento carabinieri biodiversità, denominato “un albero per il futuro” che si prefigge di sensibilizzare i ragazzi al tema dell’impegno sociale e della salvaguardia ambientale, mettendo simbolicamente a dimora un esemplare della specie “ficus macrophylla”, albero ancora oggi presente davanti l’abitazione del giudice ucciso dalla mafia.

«Come assessore alla pubblica Istruzione ho accolto con molto piacere questa iniziativa – ha affermato Carmen Moliterno - una giornata piena di entusiasmo per i nostri piccoli studenti, una giornata che ha il valore di un’offerta formativa che valorizza l'educazione alla convivenza civile e alla legalità sin dai primi anni di scuola, e avvicina i ragazzi alle istituzioni». Presenti alla manifestazione, anche il presidente del Consiglio comunale, Francesca Altomonte, dirigenti scolastici, rappresentanti della Croce Rossa Italiana e del Comitato Gioia Tauro Odv.