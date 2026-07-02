Il GATJC Fertility Center di Gioia Tauro ha festeggiato i suoi 35 anni di attività trasformando una serata al Giojas in un abbraccio collettivo alla vita. Una festa che ha raccontato un percorso fatto di sogni, speranza e sorrisi, gli stessi che in tre decenni e mezzo hanno accompagnato 4.800 famiglie verso un “nuovo arrivo”, un dono che ha cambiato destini e riempito case di luce.

Al centro della storia ci sono Giacomo Tripodi e Leona Cremonese, pionieri che hanno trasformato un’idea nata lontano in un centro d’eccellenza conosciuto nel mondo. La loro visione ha portato in Calabria un modello di avanguardia, capace di dare lustro alla regione e di offrire una risposta concreta a chi cerca una speranza in più. Ieri erano loro a guidare il cammino, oggi ci sono i figli e una squadra di professionisti che accompagna per mano chi desidera invertire la rotta della denatalità, in una terra e in un Paese dove si fanno sempre meno figli e sempre più tardi. A Gioia Tauro, invece, da 35 anni si lavora per dire che la vita merita una possibilità.

La serata è stata un crescendo di emozioni: musica, cibo, balli, fiori, una torta che sembrava racchiudere tutta la storia del centro. Sul palco, Cremonese e Tripodi hanno ricevuto sorrisi e abbracci, mentre un video intenso ha ripercorso i primi passi della struttura e i riconoscimenti internazionali di oggi, commuovendo tutti i presenti. Molto apprezzato anche l’intervento del sindaco di Gioia Tauro, che ha rivendicato con orgoglio il ruolo della città come casa di un’eccellenza che parla al mondo con la lingua universale della vita.

La parola che ha cucito la serata è stata “insieme”. Insieme come squadra, insieme come comunità, insieme come famiglia. Un video a fumetti ha trasformato tutto il personale in protagonisti di una storia collettiva, un modo tenero e creativo per ringraziare chi ogni giorno rende possibile ciò che sembra impossibile.

Tra rose, sorrisi e una festa che profumava di futuro, il GATJC ha celebrato ciò che rappresenta: un luogo dove il sogno diventa speranza, la speranza diventa sorriso e il sorriso diventa vita. Una storia che continua, che cresce, che guarda avanti. Una storia che ha già cambiato il destino di migliaia di famiglie e che continuerà a farlo, perché quando la vita trova mani capaci e cuori coraggiosi, trova sempre la sua strada.