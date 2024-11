A Gioia Tauro, in via Asmara insiste un'indecorosa situazione di sporcizia e degrado accanto alla scuola dell'infanzia "F. Tripodi". L'ottima scuola primaria, che fa parte dell'istituto comprensivo “Paolo VI Campanella”, ogni giorno è frequentata da moltissimi bambini e dalle rispettive famiglie. La struttura, inaugurata nel 2016, fu finanziata con i fondi del programma “Contratti di quartiere II” del ministero delle Infrastrutture. In quel progetto c'era anche la riqualificazione dell’intera zona, per cercare di recuperare un quartiere degradato, un autentico ghetto con baracche e discariche a cielo aperto.

La scuola ubicata lì, quindi, rappresenta anche un simbolo di rinascita e integrazione. Ma oggi, nonostante l’Istituto funzioni benissimo, lo scempio del passato si sta drammaticamente riaffacciando per tentare di rimpadronirsi dell'area circostante. Vicino all’edificio scolastico, tra pneumatici, bottiglie, e immondizie, fa perfino bella mostra di sé un gabinetto. È un quadro inaccettabile, che suscita indignazione. Tra le famiglie dei bambini che praticano giornalmente il quartiere monta il risentimento.

Un papà di una bimba che frequenta la struttura scolastica dichiara che «subire un abbandono di rifiuti di qualsiasi genere e forma nell’adiacenza del plesso scolastico non è per nulla salutare per i nostri bambini, i quali crescono in un ambito eccellente dal punto di vista scolastico, ma fatiscente sotto l’aspetto ambientale, anche perché spesso i bimbi, giocando nel giardino della scuola, ammirano e respirano il degrado adiacente».

Per ridare un aspetto dignitoso al contesto, si spera in interventi di pulizia immediati e, specialmente, in un maggiore senso civico da parte di tutti.