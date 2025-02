Gli interventi proseguiranno per circa un anno e mezzo e sono stati finanziati con 3,5 milioni di euro di fondi Pnrr. Il sindaco: «Opera complessa con lavorazioni in mare, ma fiduciosi di rispettare i tempi di consegna»

Sul lungomare di Gioia Tauro si potrà tornare a passeggiare liberamente sul caratteristico pontile, struttura iconica che solca le acque e da cui si godono dei panorami mozzafiato.

L'amministrazione comunale ha comunicato di aver formalmente consegnato i lavori per il rifacimento di alcune parti del quartiere Marina e, in particolare, dello storico pontile che versava in condizioni precarie. Le opere, per la realizzazione del progetto “Città tra due fiumi”, che proseguiranno per circa un anno e mezzo (561 giorni), sono state finanziate attraverso 3.503.937,85 milioni di euro di fondi Pnrr, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana.

«Per la nostra città il pontile rappresenta un simbolo di storia e tradizione, punto di aggregazione di intere generazioni – afferma con soddisfazione il sindaco di Gioia Tauro Simona Scarcella –. Mettere in sicurezza questo sito e dargli un nuovo volto significa fare riscoprire alla nostra città la linfa vitale della quale è stata privata per molto tempo. Grazie al lavoro incessante e attento dei tecnici comunali e dell'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Romeo, nonostante avessimo ereditato procedure di gara con numerose criticità e dal rischio di definanziamento, stiamo mantenendo gli impegni assunti in campagna elettorale garantendo che i finanziamenti del Pnrr vadano tutti a buon fine. Nel mese di agosto siamo riusciti in tempi record a procedere all'affidamento dei lavori e, realizzati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti e le verifiche di legge, oggi finalmente consegniamo le aree all'impresa aggiudicataria. Si tratta di un'opera complessa perché sono previste lavorazioni in mare, ma siamo fiduciosi che riusciremo a rispettare i tempi di consegna».

Alla procedura di consegna delle aree era presente buna parte della giunta e dei consiglieri comunali di maggioranza, l'impresa Silem srl, l'architetto Giuseppe Marco Giordano, coordinatore della sicurezza per l'esecuzione, e il direttore dei lavori Franco Prampolini.