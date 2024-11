Il presidente dell’associazione “Sud Italia Trapiantati”, Asit Rachele Celebre ha voluto consegnare personalmente la tessera di “Socio onorario” al presidente della sede Avis di Cosenza

“Donatrice per eccellenza, chiaro esempio di altruismo, generosità e solidarietà, per aver assistito amorevolmente tutte le generazioni di donatori che si sono susseguite durante la sua lunga militanza nell’Avis”: è con questa motivazione che la presidente dell’associazione “Sud Italia Trapiantati”, Asit Rachele Celebre ha voluto consegnare personalmente la tessera di Socio Onorario alla presidente della sede Avis di Cosenza Anna Iazzolino in occasione della Giornata del donatore Avis, svoltasi domenica presso il Parco degli Enotri di Mendicino.

Un gesto di amicizia, rappresentato dalla simbolica consegna della tessera, della pergamena con la motivazione, dello spillino e di una targa con il simbolo dell’Asit, e di vicinanza d’intenti fra associazioni di volontariato che condividono l’esemplare obiettivo di aiutare quanti si trovano in situazioni precarie di salute.

Alla manifestazione che l’Avis ha organizzato per ringraziare i tanti donatori di sangue che periodicamente si recano nelle sedi Avis erano presenti il prefetto di Cosenza Gianfranco Tomao, il vice prefetto vicario Emanuela Greco, la responsabile del Centro trasfusionale di Cosenza Aurelia Costabile, oltre naturalmente ai responsabili provinciale e regionale Avis Antonio Tavernise e Rocco Chiriano e al presidente del collegio Verifica Poteri Roberto De Napoli nel ruolo di moderatore.

In prima fila anche la dottoressa Loredana De Marco, in forza al Centro Trasfusionale di Cosenza, e la presidente dell’Associazione per il Bambino Microcitemico Concetta Gidari.

Fiorenza Gonzales