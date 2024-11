Interessati dalle operazioni: Corigliano Calabro, Crotone, Vibo Marina e Reggio Calabria. Il “dirottamento” delle navi anche a causa della chiusura degli scali siciliani in vista del G7 di Taormina

Diverse centinaia di migranti sono attesi in diversi porti calabresi per la giornata di oggi. Cinque navi sono state dirottate sulle coste calabresi anche a causa della chiusura degli scali siciliani, dovuta alla presenza dei leader mondiali per il G7 di Taormina. In alcuni casi le operazioni di accoglienza sono già scattate; oltre alle forze dell'ordine sono impegnati il reparto aeronavale di Vibo Valentia e le Capitanerie di porto.

A Corigliano Calabro, nel Cosentino, con oltre 600 passeggeri, è giunta nell'area portuale la nave "Vos Hestia". A bordo ci sono 577 uomini, 58 donne, alcune delle quali in stato di gravidanza. Sono oltre 70 i minorenni, di cui 65 non accompagnati. Due le unità destinate a Crotone: la "Protector" inglese con a bordo 250 persone e la "Phoenix" con 602 migranti. A bordo anche 32 morti. Il pattugliatore "Fiorillo sbarcherà a Vibo Valentia 287 persone, mentre a Reggio Calabria è attesa la nave "Libra" con 472 migranti. (AGI)