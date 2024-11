È online la terza puntata del podcast curato da Franco Laratta "La sedia vuota". Una puntata che questa settimana è interamente dedicata a coloro che intendono fare impresa e vede protagonista Giuseppe Paonessa, amministratore della Finance Solutions srl di Cosenza.

Ma cosa significa fare impresa? Secondo l’articolo 2082 del c.c. imprenditore è “colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”. Un concetto che approfondiremo con Paonessa, un giovane e qualificato professionista, esperto della materia, che può rappresentare un valido aiuto per tanti giovani che intendono scommettere su se stessi.

Fare impresa in Italia è facile da dirsi, ma molto difficile da farsi. Perché troppe sono le leggi in vigore, le norme, i regolamenti, le autorità preposte ai controlli, alle verifiche, ai finanziamenti. Si va dalle istituzioni locali, a quelle provinciali e regionali, sino a quelle dello Stato. Spesso incapaci di dialogare tra di loro. Per cui un giovane che intende fare impresa dovrà fare i conti non solo con l’importanza di avere le risorse necessarie, ma di averle presto, sapendo di dover lottare per giorni, settimane, mesi e anni contro una burocrazia asfissiante.

Di tutto questo parleremo con Giuseppe Paonessa. Laureatosi nel 1995 alll’Università degli studi della Calabria, si è speso sin da subito a favore delle imprese sostenendo progetti di crescita aziendale attraverso la gestione di strumenti di finanza agevolata a favore di imprese ed enti pubblici.

Nel corso del 2000 ha svolto una intensa attività di formazione presso la Sda Bocconi approfondendo i temi legati al Controllo di gestione, alla Finanza Strategica, al Project Financing, alla strategia e sviluppo imprenditoriale. Tale attività formativa ha consentito nel corso degli anni a venire di rivestire numerosi incarichi nell’ambito della formazione e della consulenza direzionale di impresa. È stato e continua ad essere punto di riferimento per numerose aziende calabresi e nazionali.