Il ministro degli Esteri israeliano ha diffuso sui social l' immagine falsa dell’anfiteatro Flavio bersagliato dai missili di Teheran, come dire: «Se non ci aiutate prima o poi toccherà a voi». La reazione della Farnesina

«Giù le mani dal Colosseo». Non si è fatta attendere la risposta di Antonio Tajani alla provocazione del Ministero degli esteri israeliano che ha indicato l’Italia e il Colosseo come possibili obiettivi di un prossimo attacco iraniano. Il ministro degli Esteri italiano ha sottolineato che non crede all’ipotesi di un attacco all’Occidente da parte dell’Iran, nonostante i gravi errori commessi dal regime iraniano, come il supporto a entità ostili come Hamas e Hezbollah. «Dobbiamo evitare di creare il panico», ha affermato Tajani.

Il ministro degli Esteri italiano ha anche evidenziato la necessità di un approccio attivo alla situazione, sottolineando che «più che preoccuparsi, bisogna occuparsi». Tajani ha ribadito l’impegno dell’Italia per la de-escalation della situazione, indicando la possibilità di un colloquio con il ministro degli Esteri iraniano nei prossimi giorni.

