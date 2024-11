Giuseppe Borrello eletto nuovo referente di Libera in Calabria. Sarà affiancato dai co-referenti Franca Ferrami e Deborah Cartisano. La nomina è avvenuta a Pizzo dall'assemblea regionale presieduta da Simona Perilli, in rappresentanza dell'ufficio di presidenza dell'associazione, alla presenza di don Luigi Ciotti, dei coordinamenti e presidi territoriali, delle tante realtà sociali di Libera in Calabria e dei familiari delle vittime innocenti della 'ndrangheta.

«Nuove sfide, nuovi percorsi - è detto in una nota della segreteria regionale - attendono Libera in Calabria, dove la 'ndrangheta, nonostante la sua dimensione internazionale ed imprenditoriale, mantiene forti le sue radici. Un impegno che ci vedrà impegnati nel rafforzare la rete di Libera nella nostra regione attraverso un lavoro di denuncia serio e documentato affiancato sempre dalla proposta. Un racconto della nostra terra sempre più attuale e contro ogni forma di stereotipo che tenga conto, anche alla luce dei risultati importanti raggiunti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, delle esperienze positive di contrasto al potere dell'ndrangheta e di riscatto culturale della nostra regione»

«C'è una Calabria - è detto ancora nella nota - che non accetta di essere identificata con la 'ndrangheta, con la massoneria deviata, con la corruzione. Una Calabria viva, positiva, che in tante persone, soprattutto nei giovani, trova una risposta straordinaria, una straordinaria voglia di riscatto e di cambiamento».