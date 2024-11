Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente

GIZZERIA (Cz) - Un uomo, del quale non sono state rese note le generalità, è morto annegato dopo aver avuto un malore mentre era in mare a Gizzeria Lido. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.