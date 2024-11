Un sostegno psicologico e non solo rivolto agli anziani ma anche ai loro familiari. Nella città bruzia realizzato il progetto “A casa dai nonni”

Sono sempre più soli gli anziani, lasciati alle loro incombenze spesso non facili da risolvere. Questo quando va tutto bene ma alle prime difficoltà quello che normalmente veniva risolto con velocità e immediatezza per l’anziano può trasformarsi in un compito arduo e a volte irrisolvibile. Eppure “il “nonno” è colui che cammina un passo dietro di te e dei tuoi genitori, sempre pronto ad aprire i suoi abbracci pur sapendo che sarà il primo a doverti salutare. Forse è anche per questo che fa pulizia nel suo cuore, per offrirti il posto migliore”.

Essere anziano oggi vuol dire essere si, essere avanti con gli anni ma vuol dire anche esperienza, qualcosa in più da raccontare. Per questo motivo nasce la onlus “Capelli d’argento”, con la volontà di occuparsi di anziani in difficoltà perché considerati una risorsa da custodire.

In collaborazione con la sezione di Cosenza della Federazione Italiana Medici di medicina Generale, la onlus ha realizzato il progetto “A casa dai nonni”, un protocollo d’intesa con i medici di base che su loro segnalazione contattano l’associazione, ovvero il dott. Giorgio Marchese, affinchè possa recarsi nello studio medico o anche spesso direttamente a casa dell’anziano provando a dare un aiuto scientifico ed umano non solo all’anziano in difficoltà ma anche alla sua famiglia. Il servizio, attivo nel centro storico di Cosenza, è offerto in particolar modo agli anziani che soffrono di decadimento cognitivo o di problemi neurologici. La stessa onlus è promotrice del servizio telefono amico Alzheimer.

Per usufruire del servizio è possibile collegarsi al sito della Neverland onlus o telefonare allo 0984852234.



Fiorenza Gonzales