L’appello del massmediologo: «Cerchiamo persone che vogliano partecipare a questo piccolo evento televisivo e che siano disponibili a fare una sorta di coming out della legalità»

Un vero e proprio casting rivolto ai cittadini contro l’omertà. E' quello che il massmediologo Klaus Davi, in collaborazione con LaC, l'emittente televisiva che produce “Gli Intoccabili”, il primo docu - reality sulle mafie, ideato e condotto dallo stesso Davi, in onda sul canale 19 del digitale terrestre e in streaming su www.lactv.it, ha lanciato dalla sua pagina Facebook per selezionare il pubblico che parteciperà alla prima puntata della seconda edizione del programma, in diretta dal Centro Civico di Archi “Il Seme della Speranza”, bene confiscato alla mafia, che si trova nel quartiere di Reggio Calabria.

«Cerchiamo testimonianze, facce, racconti, persone che vogliano partecipare a questo piccolo evento televisivo e che siano disponibili a fare una sorta di coming out della legalità. Questa può essere un'occasione per mostrare a tutti la Calabria buona, onesta, non omertosa come riteniamo sia il 95% dei cittadini. Intanto su Facebook è già attivo un gruppo spontaneo, nato per coordinare le adesioni e diffondere l'appello di Klaus Davi per lo Speciale de “Gli Intoccabili” che andrà in onda il prossimo 1 ottobre alle ore 21.00 su LaC.