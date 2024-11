Quattordici le persone portate in salvo dai mezzi della Capitaneria di Porto

CROTONE - Sei operazioni di soccorso in mare: 14 le persone tratte in salvo dagli mezzi della Guardia costiera. E’ questo il bilancio dell'attività svolta dalla Capitaneria di Porto di Crotone durante lo scorso fine settimana. Gli interventi sono stati effettuati a Capo Colonna, Stalettì, Le Castella e Soverato. Impegnate due motovedette e due battelli veloci che hanno soccorso un acquascooter, un bagnate in difficoltò, una imbarcazione a vela, un pattino e un gommone in avaria. A creare maggiori difficoltà sono state le forti raffiche di vento che hanno battuto il litorale ionico crotonese e catanzarese. (rc)