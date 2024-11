L'evento previsto dal 4 al 6 ottobre e vedrà la partecipazione di imprenditori, artisti e sommelier tutti accomunati dalla passione per l'oro rosso di Calabria

C'è grande attesa per l'HOTtobre piccante, il Peperoncino Festival di Roma dedicata al benessere alimentare. L'evento è organizzato da Ipse Dixit, la delegazione romana dell’Accademia italiana del peperoncino, in collaborazione con il vivaio Garden Tre Fontane, per celebrare il peperoncino e le eccellenze enogastronomiche italiane.

Tre giornate, dal 4 al 6 ottobre 2024, in cui si incontrano artigiani, imprenditori, nutrizionisti, chef, studiosi del peperoncino, sommelier, medici, poeti, scrittori, danzatori e artisti, tutti accomunati dalla passione per il peperoncino.

Nell'occasione saranno celebrati anche i 10 anni di Ipse Dixit, la delegazione romana dell’Accademia italiana del peperoncino!

Nel corso delle tre giornate si confermano gli appuntamenti scientifici, presentazione di libri, tavole rotonde tra gli esperti di peperoncino, la competizione “poesie piccanti”, show cooking, degustazioni e la spettacolare e unica mostra, da record, di peperoncini; oltre 200 peperoncini provenienti da tutto il mondo. I visitatori potranno godere anche della presenza di oltre 30 aziende espositrici pronte ad offrire degustazioni di specialità gastronomiche, salse piccanti, vini e tipicità regionali.