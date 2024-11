I figli spirituali della 'mamma' di Paravati in preghiera sulla tomba della mistica con le stigmate

PARAVATI (VV) - Ricordata a Paravati la figura di Natuzza Evolo, nel giorno del suo 90esimo compleanno. Oltre termila le persone presenti all’evento che si è svolto all'interno della costruenda chiesa del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime. Durante l’omelia il vescovo, monsignor Luigi Renzo, ha annunciato che dopo ll primo novembre la diocesi avvierà la causa di beatificazione della mistica con le stigmate. Ma sui tempi ha raccomandato pazienza. "Se per Natuzza, una volta partiti- ha dichiarato il presule rivolgendosi ai fedeli- l’attesa si ridurrà, sarà gioia per tutti. Ma intanto non creiamoci false illusioni sulla 'Santa subito'. L’importante è partire e noi partiremo subito dopo il 1° novembre”. Intanto,nei prossimi mesi dovrebbe essere pronta la grande chiesa, voluta da Natuzza, che sta per essere ultimata. Presto inoltre saranno avviati i lavori per 4 milioni e mezzo di euro della struttura polifunzionale avviati anni addietro dall’amministrazione guidata da Vincenzo Varone. Da qui l’appello a mamma Natuzza del parroco don Pasquale Barone di avere “l’aiuto della sua preghiera per tenere viva la sua memoria e per portare a compimento l’opera della Madonna”. (rc)