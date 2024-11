Passaggio di consegne dalla Toscana alla nostra regione per la kermesse che quest'anno si è svolta a Lucignano (Ar). “La Tropea Experience – Festival della Cipolla Rossa” scelto come evento itinerante di avvicinamento alla manifestazione

Si è appena conclusa la XV edizione del Festival Nazionale de "I Borghi più belli d'Italia", evento annuale dedicato alla promozione della bellezza, della cultura e della tradizione dei 354 Borghi che fanno parte della rete. La location di quest’anno è stata Lucignano, delizioso borgo medievale della Val di Chiana in provincia di Arezzo. Il Festival, che si è svolto dall’8 al 10 settembre, ha visto la partecipazione dei delegati e dei rappresentanti dei Borghi più belli d’Italia e numerosi visitatori e appassionati. Gli ospiti hanno avuto l'opportunità di immergersi nell'atmosfera unica di Lucignano, ammirando le sue stradine acciottolate, i tesori artistici e gastronomici e la calorosa accoglienza della comunità locale. Momento culminante del Festival è stato l'annuncio della sede della prossima edizione: il XVI Festival Nazionale de "I Borghi più belli d'Italia" nel 2024 si trasferirà in Calabria e si svolgerà nei comuni di Oriolo e Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza.

Questi due affascinanti borghi calabresi rappresentano una testimonianza straordinaria della ricchezza culturale e storica della regione e saranno il palcoscenico perfetto per celebrare la bellezza e l'autenticità della Calabria. Durante il passaggio del testimone il Coordinatore regionale Andrea Ponzo, assieme al sindaco di Oriolo Simona Colotta e al sindaco di Rocca Imperiale Giuseppe Ranù hanno espresso la loro emozione e la volontà di realizzare un Festival che possa dare maggiore risalto ai Borghi calabresi e alla regione valorizzando tutte le loro eccellenze.

La macchina organizzativa si è già messa all’opera; per ampliare l’impatto regionale, è stato deciso di realizzare degli eventi itineranti di avvicinamento al Festival. Il primo si svolgerà nella splendida cornice di Tropea all’interno de “La Tropea Experience – Festival della Cipolla Rossa” il prossimo 24 settembre 2023. Tutti i Borghi più belli d’Italia calabresi saranno qui presenti con i propri stand per presentare le loro realtà e i loro prodotti tipici. Seguiranno le altre tappe che ci porteranno a Oriolo e Rocca Imperiale nel 2024.