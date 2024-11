Calabresi poco inclini al consumo di frutta e verdura. È quanto emerge dai dati del Sistema di sorveglianza 'Passi' dell'Istituto superiore di sanità (Iss) relativo al biennio 2022-2023. Circa una persona su tre di età compresa tra i 18 e 69 anni ha infatti riferito di consumare almeno tre porzioni di frutta e verdura al giorno.

Nella mappa nazionale la regione si colloca in fondo alla classifica insieme a Molise, Basilicata e Campania, mentre al primo posto c'è il Piemonte. Nel biennio preso in esame, poco più della metà degli italiani ha riferito di consumare 1-2 porzioni di frutta o verdura al giorno, il 38% ha mangiato 3-4 porzioni, mentre appena il 7% ne ha consumato la quantità raccomandata dalle linee guida per una corretta alimentazione, ovvero 5 porzioni al giorno. Una piccola quota di persone (3%) ha invece dichiarato di non mangiare né frutta, né verdura.